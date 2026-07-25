India, il ministro dell'Istruzione si dimette: la gioia dei ragazzi del movimento "Cockroach"

Il ministro dell’Istruzione indiano si è dimesso sabato dopo settimane di proteste che ne chiedevano la rimozione a seguito di presunte fughe di notizie relative ad alcuni degli esami di ammissione più competitivi del Paese e di irregolarità nel sistema educativo. La mossa ha segnato la prima importante concessione da parte del governo del primo ministro Narendra Modi dopo che il movimento ‘Cockroach’ (Scarafaggi) ha organizzato per settimane manifestazioni, sit-in e scioperi della fame a livello nazionale per chiedere le dimissioni di Dharmendra Pradhan. Le manifestazioni sono diventate uno dei segni più visibili del dissenso pubblico contro il governo di Modi negli ultimi anni, con migliaia di persone tornate in piazza anche dopo che questa settimana la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e manganelli per disperdere i manifestanti che cercavano di raggiungere il Parlamento. La notizia è stata accolta con gioia dai ragazzi, che hanno festeggiato nelle strade di Nuova Delhi.