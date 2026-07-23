Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo del canale Telegram del gruppo di estrema destra “Do.Ra.”, su disposizione del gip di Varese nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. L’inchiesta riguarda numerosi appartenenti al gruppo, indagati per apologia di fascismo, manifestazioni fasciste e propaganda discriminatoria su base etnica e razziale, anche attraverso il web. Il provvedimento arriva dopo le perquisizioni eseguite il 10 giugno 2025 tra Varese e Milano, durante le quali gli investigatori hanno sequestrato armi bianche, tra cui tirapugni, pugnali e mazze, oltre a bandiere, stendardi, simboli nazifascisti, pubblicazioni di estrema destra e altro materiale ritenuto utile alle indagini. Secondo la Procura, il gruppo avrebbe organizzato negli anni eventi commemorativi e cerimonie di matrice estremista, durante i quali sarebbero stati esibiti simboli nazifascisti e compiuti saluti romani. Tra gli elementi ritenuti più rilevanti dagli investigatori figurano anche i contenuti pubblicati sul canale Telegram, tra cui messaggi di esaltazione del nazismo, contenuti di minimizzazione della Shoah e riferimenti alla negazionista tedesca Ursula Haverbeck. Il canale, che contava oltre 1.500 iscritti, è stato oscurato per impedire, secondo l’Autorità giudiziaria, la prosecuzione della propaganda neonazista, negazionista e antidemocratica.