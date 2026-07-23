Polizia, maxi controlli a Roma e Torino: 26 arresti e due sgomberi

(LaPresse) Maxi operazione di controllo della Polizia di Stato a Torino e Roma, con interventi mirati in alcune aree considerate più critiche delle due città. Le attività hanno interessato a Torino la zona sud, tra piazza Bengasi, i Giardini Battistini e il Parco Colonnetti, mentre nella Capitale i quartieri San Basilio e Prenestino. Il bilancio complessivo dell’operazione è di 26 arresti, 11 denunce, due immobili occupati abusivamente sgomberati, 900 persone identificate e 350 veicoli controllati. Sono inoltre stati effettuati accompagnamenti in Questura per 21 cittadini stranieri, con tre trasferimenti nei Centri di permanenza per i rimpatri e diversi provvedimenti di allontanamento. A Roma sono stati sgomberati due stabili occupati abusivamente: uno in via Pieve Torina, nel quartiere San Basilio, e uno in via Cesare Tallone, nel Prenestino. Durante i controlli sono stati arrestati alcuni soggetti per detenzione di arnesi da scasso, refurtiva e reati legati agli stupefacenti. A Torino la Squadra Mobile ha arrestato sei cittadini stranieri trovati in possesso di oltre 300 grammi di droga, tra cui GHB, cocaina e crack, ed eseguito due ordini di carcerazione per reati legati al traffico di stupefacenti e alla ricettazione. I controlli hanno coinvolto anche esercizi commerciali e attività amministrative, con sanzioni per oltre 77 mila euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato con la collaborazione delle Polizie Locali e dell’Ispettorato del Lavoro.