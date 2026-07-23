Francia, 20mila persone evacuate per un incendio nella Gironda

Sono salite a circa 20mila le persone evacuate in Francia da città e località turistiche lungo la costa atlantica. Un incendio in una foresta vicino alla città di Lège Cap-Ferret, a sud-ovest di Bordeaux, vicino al bacino di Arcachon, si è esteso su oltre 2.400 ettari. Non si hanno notizie di feriti. La prefetta della regione della Gironda, Sophie Brocas, ha dichiarato che sono stati dispiegati circa 700 vigili del fuoco, comprese squadre giunte dalla regione di Parigi. L’incendio si è avvicinato a 300 metri dalle prime abitazioni di Lège e nella zona sono in azione anche aerei antincendio. “Le condizioni meteorologiche rimangono sfavorevoli, con una direzione del vento avversa e raffiche irregolari”, ha affermato. Durante la notte sono state messe in sicurezza oltre 10mila persone, tra cui turisti ospitati in villaggi turistici e campeggi, insieme a più di mille residenti che vivono nelle zone abitate ai margini della foresta. Le autorità hanno successivamente evacuato il villaggio di Claouey, compresi i residenti che soggiornavano in diversi campeggi, come misura precauzionale. Brocas ha dichiarato che l’evacuazione ha coinvolto 8.800 persone. Diversi comuni hanno aperto centri di accoglienza e di sosta per gli sfollati, ha riferito la prefettura.