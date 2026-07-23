Austria, la casa natale di Hitler diventa una stazione di polizia

(LaPresse) La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, è stata ufficialmente trasformata in una stazione di polizia. Il progetto nasce con l’obiettivo di impedire che l’edificio diventi un luogo di pellegrinaggio per gruppi estremisti che celebrano il dittatore nazista. All’esterno della struttura resterà una lapide commemorativa con la scritta: «Per la libertà e la democrazia. Mai più fascismo. Milioni di morti ce lo ricordano». La ristrutturazione, durata diversi anni, è costata circa 20 milioni di euro. La decisione sul futuro dell’edificio è arrivata dopo un lungo contenzioso sulla proprietà: nel 2017 la Corte suprema austriaca ha autorizzato l’esproprio da parte dello Stato, mentre l’ipotesi di demolire la casa è stata successivamente abbandonata. La struttura è stata modificata profondamente: la facciata color ocra è diventata bianca, le finestre ad arco sono state sostituite e l’aspetto originale è stato ridisegnato per renderla meno riconoscibile. Una commissione di esperti aveva infatti escluso la trasformazione in museo, suggerendo un intervento che riducesse il rischio di trasformarla in un simbolo. Negli anni l’edificio era stato più volte visitato da simpatizzanti neonazisti, che avevano lasciato fiori, scattato fotografie e prelevato materiali come presunti cimeli. Hitler nacque nella casa il 20 aprile 1889, ma vi rimase soltanto per pochi mesi prima che la sua famiglia si trasferisse in un’altra abitazione della città.