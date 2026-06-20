Sicurezza, maxi blitz della Polizia: armi sequestrate e 70 arresti

(LaPresse) Maxi operazione della Polizia di Stato in 26 città del Nord e del Centro Italia contro furti, rapine e reati predatori. L’attività legata al tema sicurezza, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, si è conclusa con 70 arresti e 264 persone denunciate. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 27 mila persone, tra cui più di 1.300 minorenni. Gli agenti hanno sequestrato armi da fuoco, armi bianche, denaro contante, gioielli, beni di valore e attrezzi utilizzati per i furti. Particolare attenzione è stata rivolta ai furti in abitazione, alle truffe ai danni degli anziani e ai fenomeni di criminalità diffusa nelle aree urbane più esposte. I controlli hanno interessato soprattutto quartieri cittadini e zone della movida, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire i reati contro il patrimonio.