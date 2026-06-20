Ebola, funerale di una bambina di 6 mesi in Congo

A Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, si sono radunati i partecipanti a un funerale per la sepoltura di una bambina di soli sei mesi, morta di Ebola nei primi giorni della settimana. La piccola è la terza vittima della malattia in un orfanotrofio della regione, colpita da una nuova e grave ondata epidemica. La cerimonia si è svolta sotto il controllo degli operatori sanitari della Croce Rossa, che hanno accompagnato la sepoltura della bara nel cimitero di Bigo. I familiari e i presenti hanno assistito a distanza, mentre un sacerdote cattolico recitava le preghiere, in un clima di forte dolore e tensione. Le rigide procedure di sicurezza, necessarie per contenere il contagio, hanno imposto che solo il personale in dispositivi di protezione potesse maneggiare la bara e procedere alla sepoltura, evidenziando la natura estremamente delicata dell’emergenza sanitaria in corso.