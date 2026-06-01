India, il ministro della Difesa australiano viene accolto dal suo omologo indiano

Il ministro della Difesa dell’India Rajnath Singh ha accolto il suo omologo australiano Richard Marles con una cerimonia di guardia d’onore in vista del secondo “Dialogo dei ministri della Difesa India-Australia” a Nuova Delhi. Le discussioni dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione in materia di difesa e sicurezza, sul miglioramento dell’interoperabilità militare, sulla collaborazione industriale e sugli sviluppi della sicurezza regionale e globale di reciproco interesse. L’Australia è un partner chiave nella visione dell’India di una regione indo-pacifica libera, aperta, inclusiva e prospera, aggiunge la dichiarazione. Anche India e Australia fanno parte del Quad, un’alleanza che comprende Giappone e Stati Uniti. La settimana scorsa a Nuova Delhi, i ministri degli Esteri dell’alleanza Quad hanno annunciato nuove iniziative sulla sicurezza marittima, sulle infrastrutture portuali e sulla sicurezza energetica per rafforzare la cooperazione nell’Indo-Pacifico e contrastare le preoccupazioni sulla crescente influenza della Cina.