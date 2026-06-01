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lunedì 1 giugno 2026

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India, il ministro della Difesa australiano viene accolto dal suo omologo indiano

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Il ministro della Difesa dell’India Rajnath Singh ha accolto il suo omologo australiano Richard Marles con una cerimonia di guardia d’onore in vista del secondo “Dialogo dei ministri della Difesa India-Australia” a Nuova Delhi. Le discussioni dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione in materia di difesa e sicurezza, sul miglioramento dell’interoperabilità militare, sulla collaborazione industriale e sugli sviluppi della sicurezza regionale e globale di reciproco interesse. L’Australia è un partner chiave nella visione dell’India di una regione indo-pacifica libera, aperta, inclusiva e prospera, aggiunge la dichiarazione. Anche India e Australia fanno parte del Quad, un’alleanza che comprende Giappone e Stati Uniti. La settimana scorsa a Nuova Delhi, i ministri degli Esteri dell’alleanza Quad hanno annunciato nuove iniziative sulla sicurezza marittima, sulle infrastrutture portuali e sulla sicurezza energetica per rafforzare la cooperazione nell’Indo-Pacifico e contrastare le preoccupazioni sulla crescente influenza della Cina.