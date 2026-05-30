Iran, Hegseth da Singapore: "Trump accetterà solo un ottimo accordo"

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che il presidente Donald Trump sta dando prova di pazienza nei negoziati con l’Iran e che accetterà solo quello che ha definito un «ottimo accordo». Parlando con i giornalisti a margine del forum sulla sicurezza “Shangri-La Dialogue” a Singapore, Hegseth ha detto: “Il presidente è paziente. Accetterà solo un ottimo accordo”, aggiungendo: “Non si tratta di un accordo qualsiasi, ma di un ottimo accordo”. Lo “Shangri-La Dialogue” è il principale vertice asiatico sulla difesa, che riunisce funzionari della difesa, diplomatici e leader di tutto il mondo per discutere delle sfide alla sicurezza globale.