SpaceX, razzo Starship prende fuoco durante l'ammaraggio nell'Oceano

SpaceX venerdì scorso ha lanciato la sua Starship, il veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato per un volo di prova: si tratta di una versione potenziata su cui la NASA punta per portare gli astronauti sulla Luna. Il razzo – al suo debutto due giorni dopo che il Ceo di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato l’intenzione di quotare in borsa l’azienda – ha raggiunto la sua destinazione finale, l’Oceano Indiano, nonostante alcuni problemi al motore. Al momento dell’atterraggio in mare il veicolo spaziale ha preso fuoco ed è esploso. Decollato dalla base in Texas, ha trasportato 20 satelliti Starlink fittizi che sono stati rilasciati a metà del volo spaziale, durato un’ora, e che ha attraversato metà del globo.