Eid al-Adha, come viene festeggiato nella tendopoli di Beirut

I fedeli musulmani di tutto il mondo festeggiano l’Eid al-Adha. C’è chi però in Libano fatica a vivere a pieno questo momento religioso, a causa della guerra tra Israele e Hezbollah. “Non c’è Eid per noi. Siamo sfollati, costretti ad abbandonare la nostra terra, le nostre case, i nostri mezzi di sussistenza, mentre i nostri ricordi vengono distrutti e l’occupante sta occupando la nostra terra e le nostre case nella zona di Khiyam. Ovviamente, non festeggiamo l’Eid”, ha detto Rabee Khreis, fuggito dal suo villaggio di Khiyam, teatro di intensi combattimenti, e ora costretto a vivere in una tendopoli per sfollati a Beirut. “Le circostanze sono più forti di tutti noi. La mia casa è stata distrutta, una parte della mia famiglia è sulle montagne e un’altra è qui. Capisci? Ed eccoci qui, seduti qui a soffrire“, ha affermato Mohammad Yassine, sfollato dal villaggio di Houla.