Rai, Floridia (M5s): "Giorgetti? Nodo riforma è l'accordo Lega-Forza Italia"

“Cosa ci dice l’assenza di Giorgetti in commissione? Che la maggioranza è in difficoltà, non è soltanto l’assenza di oggi perché l’audizione è stata posticipata al giorno 10, ma è il punto che da un anno noi aspettiamo dei pareri su una riforma e questi pareri non arrivano, quindi non c’è ancora accordo di maggioranza e questo è un problema perché rischiamo l’infrazione”. Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai, la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, a margine della presentazione del suo libro ‘C’era una volta la Rai’ alla Mondadori di Galleria Sordi, a Roma. “Qual è il punto – continua ancora la senatrice – sembra ci sia stato un carteggio tra la Commissione Europea e il governo. Vorremmo legittimamente sapere cosa hanno scritto e cosa il nostro governo ha risposto e se le indiscrezioni di stampa nelle quali Giorgetti afferma che da una interlocuzione con la Commissione Europea. Sembra che noi siamo a posto, non rischiamo l’infrazione. Con chi ha parlato? Noi non sappiamo nulla. Mi interessa essere aggiornata, mi sembra tutto così aleatorio”.”Perché? Perché credo che in realtà sono in difficoltà”, commenta Floridia, sottolineando come “credo che in realtà non hanno trovato la quadra internamente come riforma, intendo le tre forze politiche di maggioranza”, specificando che secondo lei la disputa “tra Lega e Forza Italia”. In questo senso, allora, “la mia richiesta è che il prima possibile Giorgetti venga in Senato, che si possa prendere riprendere la discussione e discutere sugli emendamenti e avere un parere tecnico dal Ministero sugli emendamenti e sicuramente la prima di tutte è la come richiesta è che la commissione di vigilanza riprenda a lavorare perché abbiamo un servizio pubblico che non ha la commissione parlamentare che dà l’atto e l’indirizzo e che dovrebbe vigilare operativa, non era mai successo”, conclude.