Landini: "Aumento salari tema fondamentale ma Meloni non ne parla"

Il presidente di Confindustria “ha detto che sono bassi” i salari, “non ha detto come fare ad alzarli e la presidente del Consiglio non ha parlato del tema. Questo è un problema perché l’aumento dei salari è un tema fondamentale, oggi c’è un’emergenza”. Così il segretario Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea di Confindustria. “Per quello che riguarda le politiche energetiche sui titoli siamo totalmente d’accordo. Pensiamo però che ci sia un punto fondamentale: il problema non lo risolvo tra 20 anni se avrò il nucleare. La crisi energetica c’è adesso e la quantità di investimenti che devono essere fatti sulle fonti rinnovabili va fatta adesso, compreso il fatto di costruire in Italia una filiera produttiva che sia capace di produrre tutto quello che c’è da produrre, senza andare a comprare in Cina o da altre parti. Questo mi sembra il punto che anche oggi non ho sentito. Eviterei campagne elettorali, i problemi vanno risolti adesso, perché tra 20 anni uno ci potrebbe arrivare anche non in buone condizioni. Su questo non ho trovato risposte adeguate”. “Sicuramente ci sono delle politiche che vanno fatte a livello europeo, pensiamo che sia il momento di superare la logica di austerità. Noi non l’abbiamo mai condivisa, il governo sì. Il patto di stabilità l’ha fatto il governo. L’impegno per 7 anni di stare dentro al patto di stabilità non l’abbiamo mica fatto noi. Noi stiamo dicendo in modo molto esplicito che quella politica di austerità va superata, è il momento di fare in investimenti straordinari e anche di fare debito pubblico per fare degli investimenti”.