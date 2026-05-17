Modena, Piantedosi: "Gesto collocabile in situazione disagio psichiatrico"

“Chiaramente gli inquirenti faranno faranno ulteriori accertamenti, ma quello che è accaduto, è collocabile in una situazione di disagio psichiatrico”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, al termine del vertice in Prefettura a Modena, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in città dove Salim El Koudri ha falciato la folla con l’auto. “Questo ovviamente non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa – ha affermato – ma per il mestiere che ci è dato di fare, registrare che non c’era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta”. “La componente psichiatrica è storicamente molto molto evidente, però il resto lo stabiliranno gli inquirenti. Oggi quello che è di maggiore evidenza è questa condizione personale di carattere psichiatrico – ha aggiunto – la tragicità del fatto rimane qualsiasi sia la motivazione”. Ad oggi “quello che è di maggiore evidenza è la condizione di carattere psichiatrico”, ha ribadito.