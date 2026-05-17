Internazionali Roma 2026, Abodi risponde a Binaghi: "Pochi fondi al tennis? Nessuno può lamentarsi"

“Il tennis ha dimostrato di saper mobilitare le risorse private, questo governo ha messo a disposizione, lo farà fino alla fine del suo mandato, la quantità più rilevante di risorse pubbliche destinate allo sport in generale, con dei criteri anche oggettivi, quindi io credo che nessuno si possa lamentare”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo al presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha lamentato lo scarso afflusso di fondi pubblici nel tennis. “Possiamo sempre migliorare – ha proseguito il ministro – soprattutto nella qualità dei luoghi, a partire dagli stadi, però nel complesso credo che quello che questo governo ha fatto per lo sport in generale rappresenta una scienza alla quale corrispondono le eccellenze sportive, quindi i grandi campioni, le grandi campionesse, i grandi avvenimenti. E anche l’attività di base, che credo sia l’elemento dei qualifichi il nostro lavoro, cioè la dimensione sociale dello sport anche come farmaco naturale, quindi anche come difesa immunitaria sociale. Questa complessità non c’è mai stata nella storia repubblicana e questo credo sia un motivo di soddisfazione sapendo che c’è ancora molto da fare”.