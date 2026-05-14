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giovedì 14 maggio 2026

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Papa Leone XIV alla Sapienza, gli studenti: "La sua presenza importante, ricuce uno strappo con Università"

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Papa Leone XIV ha fatto visita all’Università La Sapienza di Roma accolto da migliaia di fedeli. Una “visita pastorale”, come lui stessa l’ha definita che sana anche una ferita aperta tra il Vaticano e l’Università dopo che nel 2008 fu annullata la visita di Papa Benedetto XVI dalle proteste di studenti e professori. Il clima oggi è diverso e Papa Leone è stato invece accolto dalla felicità di molti studenti:”Spero che questa visita – ci spiega Francesco, studente di Scienze Politiche – ricucia quello strappo”.