Londra, in migliaia a Downing Street per manifestare contro l’antisemitismo

Domenica migliaia di persone si sono radunate davanti a Downing Street, a Londra, per protestare contro l’antisemitismo.

I manifestanti, sventolando bandiere israeliane e britanniche, oltre a striscioni e bandiere contro l’Iran, hanno chiesto al governo britannico di fare di più per proteggere gli ebrei del Regno Unito dopo l’ultimo caso di un attacco antisemita avvenuto solo alcune settimane fa, quando due ebrei sono stati accoltellati a Londra. Il presunto responsabile, un uomo di 45 anni, è stato accusato di tentato omicidio e la polizia ha definito l’attacco un atto di terrorismo.