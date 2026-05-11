Hantavirus, l'arrivo a Parigi dei cittadini francesi sbarcati dalla MV Hondius

Domenica cinque passeggeri francesi della nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, sono tornati a Parigi. Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che saranno ricoverati in ospedale per 72 ore a scopo di monitoraggio, dopodiché saranno sottoposti a quarantena domiciliare per 45 giorni.

L’aereo è atterrato all’aeroporto Le Bourget, dove sono state avvistate diverse ambulanze che trasportavano i pazienti.