Festa della Mamma 2026, in Messico le proteste delle madri di persone scomparse

Domenica, a Città del Messico, nel giorno della Festa della Mamma madri e parenti delle persone scomparse sono scesi in piazza per richiamare l’attenzione sulla crisi delle sparizioni nel Paese centroamericano.

Con slogan come “Messico, campione delle sparizioni” e “I Mondiali, una vergogna nazionale”, i manifestanti hanno denunciato quella che definiscono l’inerzia del governo di fronte alla loro situazione, nonché le risorse destinate alla prossima Coppa del Mondo.

Centinaia di persone hanno sfilato per le strade della capitale, scandendo cori e mostrando striscioni e cartelloni con le fotografie dei cari scomparsi nel nulla.