Giorno della Vittoria, la parata militare nella Piazza Rossa di Mosca

Sabato il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto alla parata militare che commemora la sconfitta della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale.

A Mosca le misure di sicurezza sono rigide, dato che Putin terrà un discorso nella Piazza Rossa, anche se un cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti aveva placato i timori riguardo a possibili tentativi ucraini di interrompere i festeggiamenti. Inoltre quest’anno, per la prima volta in quasi due decenni, la parata si svolgerà senza carri armati, missili e altre armi pesanti, a parte il tradizionale sorvolo dei jet da combattimento.

I funzionari hanno affermato che il cambiamento di formato è dovuto alla “situazione operativa attuale”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che le autorità hanno adottato “misure di sicurezza aggiuntive”.