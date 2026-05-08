Regno Unito, Starmer: "Non mi dimetto, intendo portare a termine mandato"

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha escluso l’ipotesi di dimissioni dopo i risultati delle elezioni locali nel Regno Unito, assumendosi però la responsabilità delle difficoltà emerse dal voto. “No, non ho intenzione di tirarmi indietro e gettare il Paese nel caos”, ha dichiarato Starmer rispondendo alle domande dei giornalisti. Alla domanda sulla possibilità di restare a Downing Street fino alle prossime elezioni generali, il leader laburista ha ribadito: “Sono stato eletto per un mandato di cinque anni e intendo portarlo a termine”. Starmer ha ammesso che i risultati elettorali “fanno male”, ma ha sottolineato che la situazione non indebolirà la sua determinazione politica. “Giorni come questo non riducono la mia volontà di realizzare il cambiamento promesso, la rafforzano”, ha affermato. Il premier ha ricordato la netta vittoria del Labour alle elezioni generali del luglio 2024, definendola “un mandato quinquennale per cambiare il Paese”. Nel suo intervento, Starmer ha difeso alcune delle decisioni prese dal governo, tra cui le misure per stabilizzare l’economia, gli investimenti nei servizi pubblici e la scelta di non coinvolgere il Regno Unito nella guerra con l’Iran. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che l’esecutivo ha commesso “errori inutili” e ha assicurato che il governo continuerà a lavorare per affrontare le sfide economiche e sociali del Paese.