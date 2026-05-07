Sciopero scuola, a Roma il corteo degli studenti di licei e università

Parte in corteo la protesta degli studenti dei licei e delle università romane lanciata da Osa e Cambiare Rotta. In occasione della prima delle due giornate di sciopero nazionale studentesco la mattinata si è aperta con un presidio di alcune centinaia di studenti a Roma davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e uno davanti all’adiacente Ministero dell’Università. La protesta, inizialmente prevista come statica, si è trasformata in un corteo unico concordato con le forze dell’ordine per raggiungere simbolicamente Invalsi e Anvur, i due istituti di valutazione scolastica e universitaria. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Usb e Cub contro “le riforme Bernini e Valditara, la riforma degli istituti tecnici e professionali, dei programmi e la militarizzazione delle scuole”. Alla protesta anche tante bandiere della Palestina e alcune di Cuba. Tanti gli striscioni contro il ministro dell’Istruzione, da “Valditara nemico del popolo” a “Valditara il tempo è scaduto”.