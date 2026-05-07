Italia-Polonia, l'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Donald Tusk

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica di Polonia, Donald Tusk. “Ci siamo confrontati sui principali dossier europei. C’è grande convergenza su molti temi, a partire da quello che riguarda la competitività, ci siamo ritrovati molto spesso a condurre le stesse battaglie, a portare avanti le stesse iniziative. Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l’Unione europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività, per creare problemi ai nostri lavoratori. Penso al sistema Ets e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell’energia tra i diversi Stati membri, specialmente in una fase complessa come quella che stiamo attraversando”, ha affermato la premier, che ha aggiunto: “Ci sono moltissimi elementi sui quali la nostra cooperazione può fare la differenza. Siamo due grandi nazioni europee che si sono ritrovate spesso sulla stessa lunghezza d’onda e che insieme possono lavorare per restituire forza, pragmatismo, una visione che possa dare risposte alle famiglie e alle imprese delle nostre nazioni e del continente intero”.