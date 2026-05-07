Imprese, Valentina Scotti (Scotti Danubio): "Potenziale è adattarsi al cambiamento"

“Oggi le sfide più importante sono avere una visione per il futuro condivisa all’interno dell’azienda, che tutti i membri della famiglia siano allineati su quella visione e avere buone figure manageriali che siano in grado di portare avanti le visioni della famiglia. Tutti i momenti di grande cambiamento offrono delle opportunità, medie imprese come la nostra hanno quella flessibilità e capacità di adattarsi al cambiamento, quindi in un contesto difficile come quello attuale, io vedo del potenziale”. Così Valentina Scotti, ceo di Scotti Danubio, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.