Imprese, Squinzi (Mapei): "Puntare alla crescita promuovendo i propri valori"

“La crescita deve essere a 360 gradi, investendo in prodotti e progetti sempre più sostenibili perché la crescita deve essere duratura e lei stessa sostenibile. Le sfide vanno colte e dobbiamo farle nostre, perché ogni sfida deve diventare un’opportunità. Un’impresa familiare ha una visione a medio e lungo termine e che sa investire su se stessa per poter continuare a crescere e a promuovere i valori che le sono propri. Nel mio gruppo i valori sono stati molto importanti e li portiamo avanti come terza generazione, dopo quasi 90 anni il nostro gruppo è internazionale presente in 59 paesi ma non ci fermiamo qui perché vogliamo continuare a crescere”. Così Veronica Squinzi, amministratrice delegata del gruppo Mapei, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.