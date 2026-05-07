Imprese, Pesenti (Clessidra): "Aziende familiari ben posizionate per ulteriore crescita"

“Le imprese familiari hanno un ottimo posizionamento per la crescita. Una famiglia che sappia mettere in comunicazione una visione, che fisiologicamente è a lungo termine, con le logiche a breve termine del mercato tende ad essere vincente e avere grandi vantaggi sulla competizione. Quello che oggi per ora è ulteriormente importante è il coraggio, il coraggio di saper cambiare, di saper diversificare, di saper accettare le sfide dei mercati esteri. In questo io credo che quello che noi abbiamo seguito come nostro percorso, quello che facciamo con la nostra piattaforma è esattamente quello, cioè essere un punto di riferimento, un supporto per le aziende che hanno bisogno di fare il passo successivo, di crescere e di avere un supporto nella managerializzazione o nell’affrontare le sfide che ogni giorno ci troviamo ad affrontare”. Lo ha detto Giulio Pesenti, Head of strategic business development di Clessidra Holding, intervenendo al Family Business Forum in corso a Milano. “Credo che l’Italia abbia aziende con vantaggi competitivi straordinari, che possono essere culturali, geografici o tecnologici. Quello che probabilmente oggi viene richiesto da un’azienda familiare rispetto al passato è trovare le competenze per rendere questi vantaggi veramente unici e veramente esportabili nel mondo”, ha aggiunto Pesenti, secondo il quale in questo contesto “una famiglia imprenditoriale deve saper capire dove sono i limiti, ma soprattutto sapere cercare in ogni momento nuove opportunità e sapere trovare i partner giusti – che siano manager, azionisti esterni o partner commerciali – che possano aiutarli a fare quel salto in avanti”.