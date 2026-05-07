Imprese, Mastrolia (NewPrinces): "Aziende familiari devono puntare a internazionalizzazione"

“L’internazionalizzazione dà delle opportunità importanti, perché significa crescere e le dimensioni sono un elemento fondamentale per stabilizzare un business e renderlo profittevole. Chiaramente c’è la necessità di avere una visione disponibile a un confronto con modelli profondamente diversi da quelli italiani. Le sfide possono essere tante, perché ci sono tante opportunità: bisogna avere una grande capacità di voler rischiare e crescere sia a livello dimensionale che internazionale. Questo comporta una forte managerializzazione delle imprese familiari e la capacità di assumersi rischi di una certa rilevanza”. Così Angelo Mastrolia, fondatore e presidente di NewPrinces Group, intervenendo al Family Business Forum in corso a Milano.