Imprese, Cipolletta (Aifi): "Sfida per aziende familiari è sopravvivere alla fase di instabilità"

Per le imprese familiari “la sfida principale in questo momento purtroppo è sopravvivere, perché siamo in una situazione di estrema instabilità. Per le imprese, la prima condizione è superare le difficoltà. In un clima di forte instabilità bisogna avere ancoraggi a breve termine e quindi avere differenziazione di fonti di approvvigionamento, avere capacità di riserve e liquidità, ma anche guardar al futuro i problemi di carattere demografico che incidono sull’economia, i problemi dell’ambiente e soprattutto le sfide tecnologiche che sono all’ordine del giorno”. Così Innocenzo Cipolletta, economista e presidente di Aifi, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.