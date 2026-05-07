Imprese, Castoldi (Assolombarda): "Impegno a 360 gradi per sostegno alle aziende familiari"

“Assolombarda è stata la prima associazione all’interno di Confindustria a istituire una delega dedicata alle imprese familiari, questo proprio perché ne riconosce le caratteristiche e le peculiarità, volendo affiancarsi e dare il proprio sostegno alle aziende familiari associate. Nell’ambito di questa delega sono diverse le attività che Assolombarda fa per i propri associati, proprio per favorire la condivisione e lo scambio tra imprese familiari”. Così Giulia Castoldi, vice presidente di Assolombarda, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Cito alcune delle attività principali che facciamo come ad esempio ‘Next Gen’, o il percorso ‘I figli del capo’, un’attività rivolta ai giovani figli di imprenditori che sono appena entrati in azienda o stanno per entrare in azienda, e che si vogliono un po’ avvicinare al duro mestiere degli imprenditori. Ci sono poi delle riunioni di famiglia dove vengono trattati di volta in volta temi di interesse per le nostre aziende, quindi si parla di governance o internazionalizzazione. Abbiamo un desk dedicato dove le aziende possono trovare una consulenza di personale altamente specializzato, e poi abbiamo anche dei momenti come la nostra cena di famiglia finalizzati a creare un network tra gli imprenditori, quindi un supporto a 360 gradi per le nostre imprese familiari e associate”, ha aggiunto Castoldi.