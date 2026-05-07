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giovedì 7 maggio 2026

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Governo, Tajani: “Su legge elettorale maggioranza unita. Ricostruzioni surreali”

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“Un incontro di maggioranza la prossima settimana per parlare della legge elettorale? Ne parleremo, ne abbiamo parlato ieri brevemente. C’è una condivisione da parte del centrodestra che è unito anche se vedo delle ricostruzioni che non stanno né in cielo né in terra” così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno di Forza Italia sulla giustizia a Montecitorio. “Dobbiamo andare avanti con la legge elettorale” prosegue Tajani, “parlando anche con le opposizioni. Vedremo i tempi, quali saranno, ma noi siamo per rivedere l’attuale legge e fare in modo che possa essere data anche più rappresentatività ai territori. Io sono sempre stato per sistemi più proporzionali“.