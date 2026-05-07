Governo, Tajani: “Su legge elettorale maggioranza unita. Ricostruzioni surreali”

“Un incontro di maggioranza la prossima settimana per parlare della legge elettorale? Ne parleremo, ne abbiamo parlato ieri brevemente. C’è una condivisione da parte del centrodestra che è unito anche se vedo delle ricostruzioni che non stanno né in cielo né in terra” così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno di Forza Italia sulla giustizia a Montecitorio. “Dobbiamo andare avanti con la legge elettorale” prosegue Tajani, “parlando anche con le opposizioni. Vedremo i tempi, quali saranno, ma noi siamo per rivedere l’attuale legge e fare in modo che possa essere data anche più rappresentatività ai territori. Io sono sempre stato per sistemi più proporzionali“.