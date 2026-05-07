Cdp, Gorno Tempini: "Sistema imprese in Italia sta reagendo bene a fase turbolenta"

“La fase di turbolenza attuale è qualcosa che tocca non solo l’economia italiana, ovviamente, anche se per noi ha un impatto sul costo dell’energia che in questo momento è sotto gli occhi di tutti ed è uno degli aspetti più delicati della situazione congiunturale italiana. Detto questo, fino ad oggi il sistema imprenditoriale ha reagito bene, non ci sono tracolli, ma c’è un’incertezza legata alla durata del conflitto e quindi a quanto gli effetti sull’energia possano perdurare”. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a margine del Family Business Forum nel quale è stato intervistato dalla direttrice di LaPresse Alessia Lautone. Detto questo, ha aggiunto, “partiamo da una base robusta, il sistema imprenditoriale italiano è uno dei migliori esempi di competitività internazionale, abbiamo il beneficio di una grande diversificazione”. Quindi, come si suol dire, aspettiamo che passi questa nottata, ma le premesse per continuare a essere competitivi ci sono tutte”, ha concluso Gorno Tempini.