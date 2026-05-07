Atp Roma, per Jannik Sinner primo allenamento e bagno di folla al Foro Italico

Jannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza. In centinaia per ore hanno affollato le transenne di ingresso per assicurarsi un posto dove scorgere almeno la sagoma del suo campione. La ‘prima’ di Jannik Sinner al Foro per il suo allenamento in vista dell’esordio in programma sabato sera si è trasformata, come era facile attendersi, in un bagno di folla. C’è chi si è portato dei ‘santini’ raffiguranti il numero uno al mondo, chi dei cartelli con su scritto “Grazie per il coraggio che ci dai!”. Tante le famiglie con bambini al seguito che hanno sfidato il caldo afoso. Gli appassionati di tennis anche stranieri hanno accompagnato ogni colpo con cori, ovazioni e battito di mani.