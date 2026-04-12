Giappone, Toyota presenta CUE7: il robot che gioca a basket

(LaPresse) Nuovo passo avanti nella robotica firmata Toyota Motor Corporation, che ha presentato a Tokyo il robot da basket CUE7, evoluzione della sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. Durante i test alla Toyota Arena in Giappone, il robot ha mostrato movimenti più fluidi e un netto miglioramento nelle abilità di palleggio e tiro rispetto alle versioni precedenti. CUE7 è completamente guidato dall’intelligenza artificiale, che gli consente di eseguire azioni complesse e adattarsi alle situazioni di gioco. Il debutto ufficiale è previsto durante l’intervallo di una partita dell’Alvark Tokyo, nel campionato B.League.