Torino, il nuovo robot farmacista della Città della Salute

Anche un robot farmacista da mezzo milione di euro, tra le novità del sistema robotico della Farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torino, parte dell’Hub Oncologico. Un polo da circa 2 milioni di euro, realizzato grazie anche al co-finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo con un contributo pari a 1.067.744 euro. Il robot è in grado di ridurre i rischi di errore umano nelle varie fasi della preparazione dei medicinali, ma anche i pericoli per gli operatori, contrastando il rischio di contaminazione e assicurando la tracciabilità delle attività svolte.