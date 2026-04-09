Cilento, spettacolare recupero di due alpinisti dispersi sul monte Cervati

Intervento del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso alpino e speleologico della Campania per soccorrere due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la cresta del Monte Cervati, nel Parco Nazionale del Cilento. Due le squadre coinvolte: una impegnata nelle ricerche a terra e una seconda elitrasportata. L’equipaggio, individuati gli escursionisti all’interno di un canale innevato, ha prima verificato le loro condizioni sanitarie, rilevando sintomi di assideramento, oltre a un evidente stato di spavento. Successivamente, mediante l’impiego del verricello, ha provveduto al recupero in sicurezza dei due alpinisti sottoposti in seguito alle cure del caso.