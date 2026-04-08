Torino, spacciatori vicino alle scuole del centro e nei pressi della Mole: ecco come agivano

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dalla Sezione G.I.P. del Tribunale di Torino, nei confronti di 5 soggetti, tutti tra i venti e trent’anni, che operavano nella piazza di spaccio di “Santa Giulia” in pieno centro a Torino e a poca distanza dalla Mole Antonelliana. L’attività – prosecuzione di quella già effettuata dai militari a marzo dello scorso anno, con l’esecuzione di 12 misure cautelari – si è sviluppata principalmente nel mese di novembre 2025, accertando la continuazione del reato da parte di 3 dei soggetti già indagati nella precedente attività e l’aggiunta di 2 nuovi soggetti. È stato riscontrato, anche grazie all’uso di telecamere, che i 5, tutti cittadini di origine straniera, in un solo mese hanno realizzato 176 cessioni di sostanza stupefacenti, seguite in 53 casi da riscontri immediati a carico degli acquirenti, recuperando 74,27 gr di hashish e 19,25 di marijuana. In base a quanto riferito dagli acquirenti, tra di loro anche minorenni, le dosi venivano cedute a un costo compreso tra i 10 e i 20 euro. Lo spaccio avveniva principalmente di sera e di notte, e in qualche caso anche di giorno, vicino a strutture frequentate da bambini e famiglie come scuole e oratori.