Libano, incendio nel cuore di Beirut dopo un attacco israeliano

Mercoledì una nuova raffica di attacchi aerei israeliani sul Libano ha provocato un grave incendio nella capitale Beirut. Un’enorme colonna di fumo nero si è levata nel cielo; al lavoro i vigili del fuoco, che stanno tentando di spegnere le fiamme.
I raid di Tel Aviv sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran; Benjamin Netanyahu ha infatti affermato che l’accordo non si estende al Libano, sebbene il mediatore Pakistan abbia dichiarato il contrario.
Mercoledì una nuova raffica di attacchi aerei israeliani sul Libano ha provocato un grave incendio nella capitale Beirut. Un’enorme colonna di fumo nero si è levata nel cielo; al lavoro i vigili del fuoco, che stanno tentando di spegnere le fiamme.