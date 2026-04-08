Catania, fanno saltare in aria un bancomat con dell'esplosivo: arrestati un uomo e una donna

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo un del violento assalto a un bancomat avvenuto a Mascalucia, dove alle 3 del mattino alcuni individui hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico tramite un ordigno artigianale metallico detto “marmotta”.

Le indagini dei carabinieri hanno condotto a un garage ritenuto punto nevralgico dell’organizzazione criminale. All’interno del locale, sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto un secondo ordigno e più di 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Sono stati sequestrati anche 200 grammi tra cocaina, crack e marijuana, già suddivise in dosi, unitamente a bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato un 46enne e una 36enne, ritenuti gravemente indiziati, di detenzione di materiale esplodente e sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati condotti alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza e l’esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri.