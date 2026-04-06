Pasquetta, contro la crisi a Roma tornano i "fagottari"

(LaPresse) In un giorno di festa con il sole che scalda, Roma solitamente si svuota e rimane solo chi non ha potuto scegliere. Questa volta a farlo sono stati però in tanti. A pesare, il clima di guerra permanente, l’insicurezza generale ma soprattutto la crisi economica. Il rialzo dei prezzi ha reso la fuga di pasquetta troppo pesante per molti budget famigliari e in tanti hanno ripiegato su una “strategia di contenimento” fatta di pranzo al sacco, passeggiate in città e ritrovi al verde. Si è tornati ai tempi dei “fagottari” quelli che riempivano i prati delle grandi ville patrizie di Roma portandosi il pranzo da casa e le ghiacciaie piene. I weekend lunghi in un agriturismo, i piccoli viaggetti, “tanto per staccare”, non si possono più fare ma la fantasia dei romani anche in questo caso aiuta e c’è chi la prende con filosofia, anzi con fede: “Io a Pasquetta inizio un nuovo lavoro, una resurrezione in tutti i sensi”.