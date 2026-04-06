Artemis II, il pilota Victor Glover: “L’universo è un’oasi”

Gli astronauti della missione Artemis II – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – si preparano per la loro storica orbita lunare. Il team della Nasa dovrebbe raggiungere la destinazione lunedì 6 aprile fotografando il misterioso lato nascosto della Luna. “Ci stiamo preparando per quello che domani sarà un emozionante sorvolo. Il nostro team operativo di volo e il nostro team scientifico sono pronti per il primo sorvolo lunare dopo oltre 50 anni”, ha detto nella notte italiana Lori Glaze, vice amministratrice associata della Nasa. “In tutto questo vuoto, in questo mare di nulla, c’è questa cosa che chiamiamo universo. C’è questa oasi, questo posto meraviglioso in cui possiamo esistere insieme. Penso che questa sia un’occasione per ricordarci dove siamo, chi siamo e che siamo tutti uguali e che dobbiamo superare tutto questo insieme”, ha aggiunto dalla capsula Orion il pilota Victor Glover.