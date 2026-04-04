Pasqua 2026, la polizia negli ospedali per consegnare uova ai bimbi

Anche quest’anno torna l’iniziativa di solidarietà con cui la polizia di Stato si impegna a donare uova di Pasqua ai bimbi ricoverati nei principali ospedali di Roma. Il progetto è nato con l’obiettivo di portare sollievo e un sorriso a chi affronta la malattia, coinvolgendo adulti e bambini nei reparti ospedalieri della Capitale, esprimendo al tempo stesso gratitudine e solidarietà al personale sanitario, che ogni giorno opera con dedizione e spirito di sacrificio.

L’iniziativa ha interessato l’Ospedale Sandro Pertini, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l’Ospedale CTO Andrea Alesini, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, il Policlinico Umberto I, l’IFO San Gallicano e il Policlinico Tor Vergata.