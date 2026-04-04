Libano, esplosioni nel cuore di Beirut

Sabato notte a Beirut si sono udite delle esplosioni, mentre l’esercito israeliano continuava gli attacchi contro la capitale libanese. È passato un mese da quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Tel Aviv in seguito all’attacco statunitense-israeliano contro l’Iran, scatenando i bombardamenti dell’Idf sul Libano e un’invasione terrestre. Da allora, più di un milione di persone provenienti dal sud e dall’est del Paese e dalla periferia sud di Beirut sono fuggite. In Libano sono oltre 1.300 le vittime fin qui registrate.