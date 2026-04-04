Afghanistan, sisma di magnitudo 5.8 uccide 9 persone

Venerdì in tarda serata un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso alcune zone dell’Afghanistan settentrionale e orientale, venendo avvertito anche nel Pakistan occidentale.

L’Autorità nazionale afghana per la gestione delle catastrofi ha aggiornato il bilancio delle vittime del sisma a nove, con un totale di cinque feriti. Secondo quanto riferito, trentotto abitazioni sono state parzialmente o completamente distrutte.