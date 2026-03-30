Regno Unito, auto su pedoni a Derby: i rilievi della polizia sul luogo dell'incidente

La polizia di Derby, nel Regno Unito, ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di tentato omicidio dopo che un’auto ha investito diversi pedoni nel centro cittadino. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:30, ha provocato il ricovero in ospedale di sette persone. Le autorità hanno precisato che gli agenti dell’antiterrorismo stanno supportando le indagini della polizia locale, come prassi per incidenti di questo tipo. Tuttavia, il sovrintendente capo Emma Aldred ha chiarito che al momento l’episodio non è considerato un atto terroristico. L’uomo arrestato è stato fermato a breve distanza dal luogo dell’incidente e resta in custodia della polizia, mentre le indagini proseguono per accertare le dinamiche dell’accaduto.