Clan dei Casalesi, blitz dei carabinieri nel Casertano: colpita la fazione di Zagaria

Ventitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Caserta contro il clan dei Casalesi, in particolare la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria, detenuto da 15 anni. Tra gli arrestati figurano i fratelli del boss, Carmine e Antonio, e il nipote Filippo Capaldo, catturato in Spagna dopo essere stato scarcerato nel 2019. Nonostante precedenti periodi di detenzione, i membri del clan avevano continuato a gestire la cosca, imponendo estorsioni a commercianti e imprenditori e controllando settori economici come la compravendita di terreni. Il clan dei Casalesi, grazie a rapporti con la ’ndrangheta, era inoltre coinvolto nel traffico di droga, confermando la sua influenza criminale nel territorio campano e oltre.