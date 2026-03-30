Atp Miami 2026, ‘agguato’ a Sinner dopo il trionfo: lo scherzo del suo team in spogliatoio

Jannik Sinner celebra la vittoria dell’Atp di Miami 2026 con un divertente scherzo in spogliatoio. Il n.2 al mondo ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Nel dietro le quinte pubblicato sui suoi social, si vede Simone Vagnozzi e il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff nascondersi negli armadietti in attesa di sorprendere il campione italiano. Al momento giusto, Sinner viene colto di sorpresa e… ricoperto di champagne, tra risate e festeggiamenti per il trionfo negli Stati Uniti.