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lunedì 30 marzo 2026

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Atp Miami 2026, ‘agguato’ a Sinner dopo il trionfo: lo scherzo del suo team in spogliatoio

LaPresse
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Jannik Sinner celebra la vittoria dell’Atp di Miami 2026 con un divertente scherzo in spogliatoio. Il n.2 al mondo ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Nel dietro le quinte pubblicato sui suoi social, si vede Simone Vagnozzi e il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff nascondersi negli armadietti in attesa di sorprendere il campione italiano. Al momento giusto, Sinner viene colto di sorpresa e… ricoperto di champagne, tra risate e festeggiamenti per il trionfo negli Stati Uniti.