Ilaria Salis, Landini: "Fatto inquietante, bisogna fare chiarezza"

“Da quello che ho visto e ho letto è una cosa abbastanza inquietante. Mi dicono addirittura che sarebbe la richiesta di un paese terzo, non si capisce bene chi, che non c’entra anche nulla con la manifestazione, quindi è sicuramente un elemento inquietante, è bene che si faccia chiarezza perché trovo assolutamente non accettabile certe logiche che mettono in discussione il diritto di ognuno di manifestare liberamente democraticamente”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings “Together. Contro i Re e le loro guerre”, rispondendo a una domanda sui controlli nella stanza d’albergo dell’eurodeputata Ilaria Salis.