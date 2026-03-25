Famiglia nel bosco, Ignazio La Russa riceve i genitori a palazzo Giustiniani

È terminato a palazzo Giustiniani, a Roma, l’incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco‘. I due sono stati ricevuti per circa mezz’ora. “È stato un piacere riceverli, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine”, ha affermato La Russa. “Quello che spero possa essere utile è invitare tutti affinché vengano eliminate tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, dopo che vengano assicurate delle condizioni normali”. Poi, rivolto ai genitori: “Sono molto lieto di aver appreso che da parte vostra non vi è nessuna obiezione sul fatto che i bimbi possano frequentare il doposcuola, che la casa possa avere i servizi igienici che sono richiesti, e che in sostanza vi avviciniate molto a quelle condizion necessarie per una convivenza voluta. Sono fermamente convinto che non si ci sia maggiore felicità per i bambini che quella di stare con il proprio papà e con la propria mamma, ed è quello che vi auguro”.