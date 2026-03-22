Referendum Giustizia, 18enne si fa un selfie con Meloni e le dice: “Io però voto no”

(LaPresse) Un selfie con la presidente del Consiglio che si trasforma in un momento virale. È quanto accaduto a Filippo Moini, 18 anni, che ha incontrato Giorgia Meloni e, al momento di scattare la foto, ha avviato un video rivelando con un sorriso: “È il mio primo voto, ma voto no al referendum”. La reazione della premier, inizialmente sorpresa, è diventata in poche ore oggetto di condivisioni sui social. “Ma come voti no…”, replica Meloni, per poi aggiungere con tono rassegnato: “E vabbè, è la democrazia. Funziona così”. Il video, ripubblicato su TikTok dalla fidanzata del giovane, Benedetta Sommaruga, ha rapidamente fatto il giro della rete, diventando virale e riaccendendo il dibattito online sul confronto diretto tra cittadini e politica.