Funerali Bossi, sostenitori del Senatùr a Pontida: "Lascia una grande eredità"

(LaPresse) Centinaia di persone sono accorse all’abbazia di San Giacomo, a Pontida, per dare l’ultimo saluto a Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto giovedì scorso a 84 anni. “Ha lasciato una bella eredità, ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora. Se mi rivedo nella Lega di Salvini? No comment”, ha detto un estimatore del Senatùr. “Era una persona burbera ma sincera, era diretto”, ha affermato un altro militante. “Lascia una grande eredità, quella di aver stravolto la politica, che oggi è quella che è ed è un minestrone infinito”, ha aggiunto un sostenitore.